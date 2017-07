Les jeunes pilotes comme Lance Stroll et Esteban Ocon ont récemment expliqué avoir découvert les circuits qu’ils ne connaissaient pas grâce aux jeux vidéo. Cette génération qui apprend dans le simulateur a une faculté particulière à convertir les informations vues dans un jeu vidéo en piste, ce que ne faisaient pas les pilotes avant, y compris ceux qui n’ont qu’une poignée d’années de plus.

"Je ne connais pas les jeux vidéo et je ne crois pas franchement en leur aide" explique Carlos Sainz. "Je pense que dans un simulateur réel comme celui de Red Bull, ça aide vraiment. Mais un jeu vidéo ? Je ne crois pas. Le simulateur m’a aidé en 2015, j’arrivais aux premiers essais avec plus d’informations".

Max Verstappen fait également la différence entre jeux vidéo et simulateur : "C’est marrant et bien que ça ait progressé dans les dernières années, un simulateur comme celui de Red Bull ne peut pas être battu par un simple jeu, c’est plutôt logique. Mais pour avoir un premier aperçu de tout cela, je crois que c’est une bonne chose, afin de se familiariser avec les circuits qui sont très souvent scannés au laser. Mais le simulateur est bien plus utile, surtout pour nous après trois ans où il s’agit surtout de régler la voiture car nous connaissons les circuits".

Alors que Felipe Massa confirme qu’il n’a jamais eu recours aux jeux vidéo, Max Verstappen lui demande s’ils existaient lorsqu’il a débuté, ce qui ne manque pas de faire réagir le Brésilien.

"Je ne suis pas aussi vieux que tu le penses !" rétorque Massa à son jeune collègue, avant de préciser sa pensée. "J’ai vu beaucoup de choses. J’ai vu des pilotes apprendre sur PlayStation, ou même sur des simulateurs, et arriver sur le circuit en ne l’ayant pas bien compris. J’ai vu des pilotes ne rien faire, arriver sur place et apprendre le circuit très rapidement".

"Pour être honnête, je n’ai jamais essayé le simulateur de Red Bull mais tous ceux que j’ai essayés permettaient de mieux connaître le circuit, pour au moins savoir où aller. Pour que ce soit comme dans la réalité, cela prendrait un peu plus de temps afin que nous ayons le même ressenti".