Désireuse de faire ce que d’autres championnats comme la Formule E et le WRC ont essayé, la Formule 1 a annoncé un championnat de e-sport.

Par ce biais, certains fans de F1 pourront devenir des acteurs de son championnat virtuel et recevoir des récompenses. Une initiative saluée par les plus jeunes représentants de la discipline.

"C’est une bonne chose de donner une chance aux gens qui jouent aux simulations, de leur donner de la compétition et de les récompenser" lance Esteban Ocon à Spa.

"Ces gens ont du talent, nous avons vu dans d’autres catégories que certains joueurs ont aussi fait de la course et qu’ils avaient vraiment du talent. Je pense que c’est bien de le montrer en public et je suis impressionné par leurs capacités".

"Je pense que c’est une très bonne initiative" confirme quant à lui Stoffel Vandoorne.

"Quand j’étais moi-même plus jeune, je jouais à énormément de jeux vidéo, à de nombreux jeux de course et je pense que c’est une bonne manière de s’investir dans notre sport et de développer le talent, même si les sensations ne sont pas exactement les mêmes que lorsqu’on est dans la voiture. Je pense que c’est très positif pour les gens qui veulent s’investir mais qui n’ont pas la possibilité d’aller sur circuit et de piloter des kartings".

Max Verstappen, réputé pour être un grand "gamer", avec une belle installation à son domicile, est du même avis que ses camarades et regrette toutefois que la Formule 1 ne s’y soit pas mise plus tôt.

"A vrai dire, je n’y joue plus trop. Je trouve que ça a pris du temps, plus de temps que dans d’autres sports mais c’est toujours très positif d’avoir un e-Sport. C’est intéressant de voir l’importance que cela a pris dans d’autres sports et j’ai hâte de voir l’importance que ça aura en Formule 1".