Allan McNish, ancien pilote Toyota et ancien vainqueur des 24 Heures du Mans, continue de suivre de près l’actualité et l’évolution de la F1. L’Ecossais est frappé de nos jours de voir arriver en F1 des pilotes bien plus jeunes que par le passé. Etait-il lui-même prêt pour débuter en F1 à 17 ou 18 ans ?

« Non, non, pas du tout. Je courais alors en Formula Ford, et je crois que j’avais seulement donné une interview de toute ma vie. C’était au Clay Pigeon Kart Club, et le micro était branché aux haut-parleurs du circuit. Quand j’ai parlé, après une seconde et demie, j’ai réalisé que j’étais sur les haut-parleurs du circuit. Je me suis arrêté, je m’en rappelle. »

« J’étais absolument choqué par tout ce genre de choses parce que nous n’avions eu aucun entraînement. Mais maintenant, mon fils de 11 ans est formé à se présenter à l’école. Il doit se lever et faire un exposé à la classe à 11 ans. A 11 ans, j’apprenais comment jeter des pierres sur des cabines téléphoniques. C’était une époque complètement différente. »

« Maintenant, les jeunes sont mieux éduqués, et plus tôt, à la course. Ils ont les données qui peuvent les aider. Ils ont un meilleur entraînement physique et mental, ils ont des psychologues du sport. Si je m’étais présenté devant Flavio Briatore et que j’avais dit, ‘Flav, j’ai cette idée formidable, j’ai ce type, c’est un psychologue du sport, et il va nous aider’, Flav aurait dit : ‘Voici la porte, prends-la’. »

« Mais maintenant, tout cela fait partie du sport, et ça permet aux jeunes de se développer plus précocement, et ils deviennent bien plus robustes. Maintenant, la question est : ils commencent à 17 ans, mais à quel âge en auront-ils fini ? »

Red Bull a en effet amené, via Toro Rosso, de nombreux jeunes à la F1. Mais faute de succès, les carrières de certains se sont achevées à 22 ou 23 dans la discipline reine. Les carrières sont plus précoces, mais elles peuvent être aussi plus courtes…

« Même si ces jeunes ont une longue carrière en F1 – et si vous regardez une longue carrière en F1, c’est peut-être 12 ans... Alors, quoi ? Donc ils commencent à 18 ans, finissent à 30. Alors que si vous commencez à 25 ans, vous finissez à 37. C’est une différence très importante. Je pense que vous pourrez voir des pilotes commencer et finir plus tôt. Nico Rosberg a fini sa carrière en F1 à 31 ans, ce n’est pas un si grand choc. Cela deviendra la norme. »

On ne devrait ainsi plus voir des pilotes finir raccrocher aussi tard que Jenson Button (à 36 ans) pour McNish…

« C’est très possible, et je pense que c’est difficile quand on ajoute des courses au calendrier, quand vous avez 20, 21 courses. Je vous le dis. J’ai couvert [comme consultant] 15 Grands Prix l’an dernier, et j’ai aussi fait des courses WEC, et vous passez deux semaines de votre vie dans l’avion. C’est intense, et si vous avez une famille, c’est deux fois plus intense. »

Le rookie que tout le monde scrutera cette année pilotera une Williams. Lance Stroll, à 18 ans, fera équipe avec Felipe Massa. Le Canadien a remporté la F3 européenne l’an dernier et semble prêt pour la compétition. Il débutera en F1 alors même que les voitures seront radicalement différentes de celles de l’an dernier. Est-ce une bonne nouvelle pour lui ?

« Je ne pense pas que le défi sera de conduire la voiture parce que si vous êtes rapide, vous êtes rapide. Le style de certains pilotes convient naturellement, ou non, à certains types de voitures. Vous pouvez le voir avec le Kimi de 2016. La Ferrari de 2015 ne lui convenait vraiment pas, et j’étais surpris de voir à quel point celle de 2016 lui convenait (mais pas à Sebastian). »

« Qu’est-ce qui sera difficile pour Lance ? L’intensité, la pression, les questions incessantes des médias, les vingt courses, et le fait qu’à la fin de la saison, vous avez le sentiment de n’être jamais descendu de votre avion. Emotionnellement, à cet âge, vous devez être assez robuste. Si durant les quelques premières courses, rien ne passe selon le plan, et que les gens vous rejettent, alors, garder la confiance dans cette épreuve sera plus difficile que juste conduire la voiture. Je pense vraiment que cela ne dépend pas de l’âge. Si vous êtes assez bon, vous devriez être en F1. »