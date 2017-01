Alors qu’il est devenu un rendez-vous incontournable dans le paddock, le Grand Prix de Singapour n’est toujours pas assuré de poursuivre dans le calendrier de la F1 après 2017. Bernie Ecclestone reconnaissait récemment que les négociations étaient au point mort avec le gouvernement de la ville état pour un nouveau contrat.

Le Grand Prix coûte 150 millions de dollars à organiser et le gouvernement local en prend en charge environ 60% depuis 2008, année de la première édition tenue dans les rues de Singapour.

Un sondage organisé par l’organisme YouGov a toutefois montré que sur environ 1000 habitants interrogés, 57% voulaient que l’événement soit reconduit, et près de 70% estimaient qu’il avait eu un effet positif sur leur pays.

Le sondage a concerné 9332 personnes dans un total de 8 pays, dont les 5 qui organisent un Grand Prix dans la région. Les manches asiatiques ont pris du plomb dans l’aile depuis quelques mois avec le retrait prévu de la manche en Malaisie, résultat direct du manque de spectateurs et téléspectateurs.

L’ensemble des personnes interrogées souhaitent malgré tout qu’il y ait plus de courses organisées sur le continent et proposent en majorité Hong Kong, Bangkok et Sydney comme lieux possibles. Cependant, bien que 71% assurent vouloir assister à un Grand Prix, les deux obstacles principaux sont le prix des places et l’obligation de devoir aller dans un autre pays.