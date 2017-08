La priorité pour la Formule 1 est bien de se doter d’un nouveau moteur totalement en phase avec les aspirations du sport lorsque la saison 2021 arrivera.

Pour cela Liberty Media, la FOM et la FIA ont mis les petits plats dans les grands et convoqués tous les constructeurs qui le souhaitaient à en discuter lors de plusieurs réunions.

Pas moins de 39 constructeurs (grands ou indépendants) ont participé à ces discussions et il est apparu que le prochain moteur de Formule 1 doit répondre à des critères favorisants avant tout le spectacle.

"Nous mettons peu à peu en place les ingrédients d’une meilleure Formule 1. Et un ingrédient essentiel, c’est le futur moteur," pense Chase Carey, le patron du sport.

"Bravo à Mercedes, qui a maitrisé les règles des V6 turbo hybrides actuels. Mais la différence de performance avec les autres est trop grande. Donc nous voulons simplifier le tout, avec un slogan bien connu : plus de bruit, plus de performance et moins cher."

Grâce à ces moteurs les coûts seront automatiquement réduits pour les constructeurs comme pour les équipes.

"Le domaine des coûts est aussi une chose importante à revoir. Certaines équipes dépensent 500 millions par an, d’autres à peine 100. Cela déforme la compétition, elle n’est pas juste. Le but serait que les équipes puissent tirer des profits en participant à ce sport. Aucune n’en fait actuellement."