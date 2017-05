Le WTCC se rend ce week-end sur le mythique circuit du Nurburgring et sa boucle nord, la Nordschleife, pour la troisième édition de ce rendez-vous désormais incontournable du calendrier du championnat du monde.

Long de 25 kilomètres tracés au milieu de la forêt, le circuit et ses nombreuses aspérités méritent bien le surnom d’Enfer Vert. Jackie Stewart, Niki Lauda, les plus grands pilotes des années 60 et 70 y ont signé des performances exceptionnelles et la FIA a tenu à faire venir le WTCC sur ce tracé unique pour des meetings composés de deux courses de trois tours.

En six courses cette saison, cinq pilotes ont déjà remporté une manche et seul Tiago Monteiro, leader du championnat, a vaincu à deux reprises. En revanche, Citroën n’a jamais été battue sur la Nordschleife et les les deux pilotes qui y ont gagné, Lopez et Muller, ne sont plus dans le championnat.

La C-Elysée faisant figure d’épouvantail, Rob Huff fait office de favori tout comme les pilotes du Sébastien Loeb Racing, mais le fait que les Honda n’embarquent plus que 70 kilos de lest au lieu de 80 pourraient aider Monteiro et Michelisz à se mêler à la lutte face aux Citroën et Volvo.

ILS ONT DIT

Nicky Catsburg : "C’est pour moi l’un des meilleurs événements de l’année car ce circuit est unique et c’est l’un de mes préférés. Il y a des virages serrés, des montées et descentes, des changements d’altitude, des hautes vitesses avec des changements de surface, c’est un défi fou. L’ambiance est incroyable avec un grand nombre de fans, le circuit a une grande histoire, c’est un endroit où j’aimerais encore courir pendant de nombreuses années. Et compte tenu de la longueur du tour, c’est impossible de faire un tour parfait".

Tiago Monteiro : "C’est le circuit le plus difficile sur lequel nous allons et probablement le plus difficile au monde. Il est exigeant, spécial, différent de tout ce que nous faisons. Nous changeons notre état d’esprit, on modifie énormément la voiture car tout est différent. Ce ne sont que trois tours mais c’est très intense. Je vais faire ce que je fais à chaque fois, partir de zéro et faire au mieux. Les qualifications sont importantes, nous avons progressé dans de nombreux domaines et notre vitesse de pointe est encore meilleure qu’à Monza donc nous sommes confiants, ce ne sera pas simple mais nous essaierons d’être forts".

Tom Coronel : "C’est le circuit le plus difficile qui soit, j’en suis sûr à 100%. Il n’y a aucun circuit comme la Norschleife. Il y a Macao mais la Norschleife est bien plus longue donc si on fait une erreur, on est obligé d’attendre longtemps avant de retenter sa chance. Nous sommes toujours réjouis d’aller sur un circuit, mais nous sommes submergés quand c’est la Nordschleife, c’est complètement fou. Il y a toujours de la peur mais c’est normal quand il s’agit de sports mécaniques et de hautes vitesses. C’est différent ici, je respecte ce circuit et c’est comme ça qu’il faut l’aborder, si l’on ne respecte pas la Norschleife, on n’y signe aucun bon résultat".

Yann Ehrlacher : "J’ai roulé avec une voiture de Mijet lors des journées d’essais du VLN et j’y suis venu il y a quelques semaines pour découvrir le tracé avec ma voiture de route pour découvrir la piste. Je ne peux pas dire que j’ai hâte d’y piloter car un pilote qui dit prendre du plaisir sur la Norschleife n’est pas assez rapide. Ce sera difficile pour les jeunes pilotes comme moi, Aurélien ou Daniel car c’est un circuit compliqué et qu’une erreur mène forcément à un accident. Je pensais connaître parfaitement la piste car j’y ai joué depuis que je suis gamin sur PlayStation et je connais la piste par cœur, mais ce n’est pas pareil en vrai".