Ces dernières années, un des reproches récurrents en Formule 1 était la non-considération des fans et des spectateurs en général.

Par rapport à d´autres sports, la catégorie reine n´offre pas beaucoup d´accessibilité aux spectateurs, notamment avec des prix des billets très chers et donc très souvent contestés, ce qui a fait baisser peu à peu la fréquentation des Grands Prix.

Liberty Media n´a jamais caché qu´un de ses projets prioritaires est de remédier à cette situation. En plus d´essayer de faire en sorte de proposer des prix plus accessibles, les nouveaux propriétaires de la F1 veulent offrir encore plus aux fans.

Le président de la FOM, Chase Carey, a par le passé dit à plusieurs reprises qu´il voulait rendre le sport plus abordable pour les organisateurs de Grands Prix, afin qu´ils puissent proposer des billets moins chers aux visiteurs.

« Attirer plus de fans est notre priorité. Nous voulons maximiser la valeur de ce qu´ils reçoivent. Notre stratégie n´est pas d´exercer une réduction des coûts immédiatement, mais nous voulons intégrer plus solidement les fans au sport. Lorsque je regarde les places pour un match de football américain, il y a 7 catégories de billets différents, avec diverses prestations annexes. De meilleures places, plus de services, plus d´accès aux coulisses et ainsi de suite. Ceux qui sont prêts à payer plus doivent aussi recevoir plus. »

La question d´ouvrir le paddock à des visiteurs payants se pose.

« Nous y songeons. Nous voulons que les fans, du moins une partie d´entre eux, aient accès à de nouvelles expériences. Quelque chose de spécial. Nous ne pouvons pas tous les inviter dans le paddock, mais quelques uns, oui. Nous ne voulons pas provoquer de la frustration chez les fans parce qu´ils sont trop éloignés et ne reçoivent rien, mais nous voulons leur offrir des expériences excitantes. »