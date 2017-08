Kimi Raikkonen a pu piloter hier la Ferrari SF70H une heure de plus que prévu, puisqu’il a pris le relais de Sebastian Vettel vers midi, une heure avant la pause déjeuner des essais privés qui se sont achevés au Hungaroring.

Le Finlandais a pu parcourir 60 tours (47 pour Vettel) en 5 heures et est satisfait du travail accompli.

"Nous apportons toujours des choses différentes à tester, que ce soit sur un Grand Prix ou lors des essais, et nous essayons toujours d’apprendre des choses," commente-t-il.

"C’était une journée de test normale mais nous avions plus de temps et plus de pneus que durant un week-end de course. Alors nous en avons tiré le meilleur je crois. Nous allons dans la bonne direction."

"Lors des dernières courses, mes sensations avec la voiture se sont bien améliorées, nettement même. Et les évolutions testées ici, lors du Grand Prix et des essais, m’ont aidé à encore mieux piloter."

"Bien évidemment, nous avons eu un bon résultat dimanche, avec le doublé, mais nous devons encore progresser."

En coulisses, Raikkonen a été particulièrement actif le mardi dans le garage.

"Oui, j’ai été heureux d’aider Charles (Leclerc) pour son test. Mais il est juste de dire que toute l’équipe l’a bien aidé."