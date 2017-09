Comme à chaque Grand Prix, le sujet des budgets en Formule 1 est abordé par les patrons d’écuries qui reconnaissent qu’un peu plus d’équité ne serait pas superflue entre les équipes. Néanmoins, les accords sont loin d’être trouvés concernant un éventuel plafond.

"Il faut que nous contrôlions les budgets" rappelle Zak Brown. "Je pense que la raison des écarts que nous voyons dans le peloton actuellement est l’écart que l’on retrouve dans les budgets entre les deux équipes de pointe et le reste des équipes. Il semble même qu’ils grandissent et la Formule 1 doit s’en préoccuper. C’est une chose qui nous inquiète et l’on veut qu’en 2021, plus d’équipes soient en mesure de gagner".

"Concernant McLaren, nous sommes pour des budgets limités et nous pensons que c’est important. La plupart des autres sports en ont et cela nivelle les équipes. Nous savons que nous sommes l’une des quatre équipes concernées mais il faudra simplement faire des compromis. Si notre discipline est en bonne santé, ce sera bénéfique pour tout le monde".

"Nous sommes une grande équipe, il y en a d’autres et nous voulons que tout le monde ait la même chance. Le chiffre de 150 millions de dollars semble plutôt bon, il y a beaucoup de détails à voir, notamment les salaires, les budgets globaux et ainsi de suite, mais le concept même d’un plafond et le chiffre de 150 millions de dollars semblent de bonnes idées".

Christian Horner reconnaît que Red Bull voit les choses légèrement différemment mais qu’une réduction des coûts semble inéluctable pour l’équipe autrichienne.

"Le souci est qu’un budget limité avec les règles actuelles nous pousseraient à trouver des manières de contourner le règlement. Je pense que le règlement technique est le plus gros poste de dépenses et je pense que la FIA et la FOM doivent contrôler cela, au niveau du châssis et au niveau des appendices aérodynamiques qui fleurissent un peu trop sur les monoplaces".

"Le moteur est une des clés de ces gestions de budget. Nous avons des factures énormes pour les moteurs à cause de la technologie qu’impliquent ces moteurs. Les constructeurs impactent la recherche et le développement dans le coût de leurs blocs et il faut s’interroger sur la pertinence de tout cela. Une fois que c’est fait, on peut réfléchir à un plafond car le mécanisme sera plus souple".

Cyril Abiteboul tient un discours similaire à ses pairs et pense qu’il faut avant tout redéfinir le cadre dans lequel rentrera le plafond appliqué : "S’il y a un accord pour n’importe quelle forme de limite de budget, il faut que ça englobe le moteur, pas seulement les coûts de fourniture mais également ceux de développement. C’est complexe mais je crois que Ross Brawn et Liberty Média prennent le problème très au sérieux".

Le plafonnement du budget devra intervenir sur un timing logique et le changement de règlement moteur, s’ils sont inclus dans le plafonnement des budgets, pourrait être le moment idéal pour introduire cette limitation.

"Tout ce que nous faisons actuellement est fait avec le règlement actuel et il est difficile d’envisager des règles différentes lorsque l’on prend des décisions stratégiques comme des investissements ou des recrutements" explique Cyril Abiteboul. "Ceci dit, nous mettons l’accent sur l’efficacité de notre organisation et si l’on veut une équipe efficace actuellement, il faut accepter qu’elle ne génère pas autant de profit du fait des coûts qu’elle engendre".

Un avis que partage Christian Horner, qui complète son point de vue au sujet du règlement et de son effet sur les budgets : "La source du problème est la réglementation qui créé de grosses dépenses et si l’on met un plafond à cela, si les deux sont établis ensemble, c’est acceptable. Si l’on met toute la pression sur le simple plafonnement des budgets, on se retrouvera avec un championnat du monde de ceux qui arrivent à cacher au mieux leurs dépenses".