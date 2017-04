Les équipes découvrent les nouvelles monoplaces, répondant à une réglementation bien plus extrême au niveau de l’aérodynamique, et la marge de progression est énorme, ce qui devrait amener une course au développement intense.

Toutefois, dans ce genre de situation, les équipes peuvent parfois faire face à une interprétation pas entièrement réussie et avoir omis un point précis qui fait que la monoplace n’est pas optimisée.

"Pour un tel changement de règlement, aucune équipe n’a manqué une interprétation exceptionnelle des consignes" lance James Allison, le nouveau directeur technique de Mercedes.

"Je pense qu’il y a un nombre d’interprétations détaillées que chaque équipe regardera chez l’autre mais il n’y a rien qui nous fait dire ’j’aurais dû le voir’. En ça je pense que ce changement a été réussi".

"Toutes les équipes ont fait un très bon travail d’interprétation de ces règles et c’est l’une des raisons pour lesquelles les performances sont celles que l’on attendait jusqu’ici".

Un avis que partage le directeur technique de Ferrari, Mattia Binotto : "Je rejoins le commentaire de James, je dirais qu’il n’y a aucune surprise ou aucune chose que nous n’avions pas réalisée en étudiant ces règles sur le papier. Ce n’est que le début d’une nouvelle ère du règlement mais avec ce qui arrive, nous pourrions être surpris plus tard dans la saison".

"Je rejoins les avis de Mattia et James" ajoute James Key du côté de Toro Rosso. "Je pense que ce qui nous a marqué derrière les Mercedes et les Ferrari, c’est la disparité des performances, et je pense qu’il y a encore beaucoup à venir, c’est un ensemble de choses".

"Si je connaissais la raison de ces écarts, nous serions en meilleure forme, mais je pense que ce sont des détails et des solutions aérodynamiques, qui sont plutôt compliquées à réussir et que certains n’ont pas réussi. Cela pourrait être à l’origine d’une grande disparité des performances mais les moteurs jouent également un rôle, parmi d’autres choses. Avec la grande différence actuelle, il est certain qu’il y a des solutions à trouver".