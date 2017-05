La FIA a été contrainte de réagir après le tragique accident de Formule 4 qui a coûté ses deux jambes au jeune pilote Billy Monger à Donington le mois dernier. Laurent Mekies, directeur de la sécurité de la FIA, a envoyé une note aux équipes afin de leur faire effectuer des modifications.

Dès ce week-end, le point d’ancrage du cric à l’arrière des Formule 1 doit être revu car selon la fédération, son design agressif a contribué à la violence des conséquences de l’accident de Monger.

"Suite à plusieurs accidents entre l’avant et l’arrière de deux monoplaces durant les derniers mois dans plusieurs catégories, la FIA voudrait que toutes les équipes de F1 s’assurent que les points d’ancrage des crics à l’arrière ne puissent pas aggraver la situation durant des incidents de ce type" explique le communiqué.

"Considérant la résistance, la forme et la position de ces points d’ancrage, ils pourraient devenir le point initial de contact lors des accidents avec une autre voiture et altérer la résistance de la structure des autres monoplaces. L’utilisation de designs agressifs ne sera plus permise à partir du Grand Prix de Monaco et tous devront être approuvés par le département technique de la FIA".

Ces points d’ancrage sont fixés sur le diffuseur et représentent souvent une forme pointue qui rentre directement en contact avec le cockpit en cas de choc par l’arrière, ce qui a pour effet de découper la structure de l’autre voiture et d’affaiblir sa résistance. Ils devront désormais "ne pas être géométriquement le premier point de contact entre le nez d’une monoplace et la structure d’impact à l’arrière de l’autre, tout en ne dépassant pas de plus de 45 millimètres de cette structure".

Toutes les équipes n’ont pas eu à effectuer de changements à ce niveau, mais c’est le cas de Haas qui a été contrainte de revoir ce point précis de sa monoplace avant le Grand Prix de Monaco.

"Nous avons dû changer l’ancrage de nos crics" reconnaît Gene Haas. "C’est un changement pour une bonne raison, les nouvelles pièces sont arrivées mercredi et nous sommes en règle. Cette partie a dû être changée ainsi qu’une autre, mais ce n’était rien de très compliqué. C’est la bonne chose à faire et nous étions tous d’accord, il y a une raison à cela et si nous apprenons quelque chose, il faut agir derrière."