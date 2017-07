Interrogés par Nextgen-Auto.com en conférence de presse vendredi, plusieurs directeurs d’écuries ont donné leur sentiment sur la qualité et la quantité des dépassements effectués cette saison. Il y avait certes beaucoup d’inquiétude en début d’année, mais, comme l’exemple de la dernière course de Bakou le démontre encore, l’heure est davantage à l’optimisme aujourd’hui…

Franz Tost avait lui-même émis publiquement des doutes durant l’hiver, et avoue s’être heureusement trompé.

« Oui je pense que nous avons eu des courses fantastiques cette année. Il est juste de dire que l’an dernier j’étais un peu inquiet, parce que j’avais dit que ces voitures seraient rapides en virages, ce qui signifie qu’il est difficile de suivre une autre voiture de près en raison des turbulences et des pneus plus larges, et aussi en raison de l’appui supplémentaire. Les zones de freinage sont également beaucoup plus courtes et il est donc difficile de dépasser. Heureusement, nous avons vu jusqu’à présent, cette année, des courses très très intéressantes avec beaucoup de dépassements. Rappelons-nous, la course à Bakou fut assez divertissante et nous voyons aussi Ferrari se battre avec pas mal de succès contre Mercedes. Donc je vois une saison de F1 très intéressante et j’espère que cette deuxième partie de saison sera aussi intéressante. »

Günther Steiner reconnaît lui aussi qu’il était préoccupé au début du mois de mars. Le directeur de Haas a été rassuré par le spectacle proposé jusqu’ici.

« Nous étions tous un peu, je ne dirais pas effrayés, mais sceptiques au sujet des dépassements cette année. Mais les courses, cette saison, sont tout à fait excitantes. Vous ne pouvez en demander plus donc j’espère que la situation restera ainsi et que nous aurons le même niveau de spectacle pour le reste de la saison et les prochaines années. Donc je pense que c’était une bonne décision d’aller dans cette direction au niveau du règlement parce que les voitures ont l’air plutôt belles, elles produisent un bon spectacle et je pense que les fans sont assez heureux. »

Beat Zehnder, le team manager de Sauber qui remplace provisoirement Monisha Kaltenborn à la tête de l’équipe, a quelques explications supplémentaires à apporter sur la question.

« Je pense qu’en termes de chiffres purs et durs, nous avons moins de dépassements que l’an dernier, mais nous avons des dépassements authentiques. L’an dernier, souvent, vous pouviez simplement dépasser le gars devant vous grâce au DRS ou à des pneus plus frais. Evidemment, ce qui rajoute du spectacle, c’est que Ferrari est proche de Mercedes et il y a un combat à l’avant, et il y a aussi plusieurs batailles au milieu du plateau, donc le sport est définitivement plus excitant que l’an dernier. »