Le Grand Prix de Bakou fut particulièrement mouvementé pour Force India. En bonne position pour marquer de gros points, Esteban Ocon et Sergio Perez se sont accrochés en piste. Tandis que le Mexicain abandonnait, le Français a pu finir la course à la 6e place, loin du podium. Tout nouvel accrochage devra être évité en piste ce week-end en Autriche, même si les pilotes seront toujours libres de se battre.

Sergio Perez veut mettre sa déception azérie de côté et capitaliser sur la bonne tenue de sa monoplace.

« Je ressens toujours de la déception après cette opportunité manquée à Bakou, mais dans le même temps, mon état d’esprit est positif après le niveau de performance que nous avons démontré. Nous nous battions à l’avant et la voiture fonctionnait bien. C’est vraiment dommage que ma course ait fini prématurément parce qu’il y avait une chance formidable de signer un podium. Je pense que nous pouvons être tout aussi compétitifs en Autriche et obtenir de bons points ce week-end. »

« Le circuit du Red Bull Ring se trouve dans un bel environnement. Vous avez le sentiment de courir au beau milieu de la nature. Quand vous regardez la carte du circuit, on dirait que le tour est plutôt simple, mais ce n’est pas aussi facile qu’on pourrait le penser. Il y a beaucoup de dénivelés et quelques portions difficiles. Il est vraiment important de sortir des virages avec de la vitesse pour ne pas perdre du temps durant les longues lignes droites. Le dernier virage est en dévers donc il est facile de partir au large et d’y perdre du temps. »

Esteban Ocon veut quant à lui continuer à engranger de gros points. Il part avec d’autant plus de confiance qu’il connaît bien le Red Bull Ring – contrairement aux circuits arpentés jusqu’à présent.

« L’Autriche, c’est une piste que je connais beaucoup mieux que les précédentes. J’ai beaucoup roulé ici en catégorie junior et j’ai effectué des tests ici pour Force India en 2015. C’est un endroit formidable et l’altitude rend le tout difficile pour le moteur et pour les freins. »

« Le circuit n’a pas beaucoup de virages, mais cependant il est difficile de signer un tour parfait. En particulier, les deux derniers virages sont les plus amusants parce qu’ils sont assez délicats et même une petite erreur peut ruiner un bon tour sur la fin. Il n’y a pas vraiment de secret pour gagner du temps sur ce tour. Vous devez simplement régler chaque détail constamment durant le week-end. »

« La ville de Spielberg est très calme et il est sympathique de s’y rendre. En général, c’est un endroit très relaxant et le pays propose beaucoup d’opportunités pour faire du sport et profiter de son air pur. »