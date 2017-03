Elle est la quatrième équipe à mettre ses deux pilotes dans les dix premiers. Toro Rosso peut avoir le sentiment du devoir accompli à Melbourne, où Sainz et Kvyat ont atteint la dernière phase des qualifications.

"On peut dire que c’était une bonne journée, mais pas une parfaite" assène l’Espagnol, qui a devancé son équipier. "Nous avons commencé la séance en étant loin d’un équilibre parfait et sans comprendre pourquoi, nous avons perdu beaucoup de stabilité et je n’étais pas en confiance".

"J’ai fait un pas en arrière en termes de confiance et j’y suis allé petit à petit plutôt que d’attaquer dès le départ, ce n’était pas parfait mais ça s’est bien terminé".

Sainz est passé de justesse en Q3, signant le dixième temps de la Q2 juste derrière Kvyat : "C’était très serré, comme prévu, j’étais encore plus inquiet quand j’ai vu que j’étais loin d’être à l’aise dans la voiture et qu’il me fallait beaucoup d’efforts pour faire un tour correct".

"Hier, je faisais des bons tours sans problème et aujourd’hui, c’était très compliqué malgré mes efforts. J’étais en difficulté sur ce point en Q1 et Q2 et d’un coup, tout s’est amélioré en Q3, mais ce n’était pas aussi parfait qu’hier".

Daniil Kvyat partira neuvième sur la grille, juste derrière Sainz, en ayant été le pilote le plus lent de ceux qui ont établi un temps en Q3 : "Nous avons eu un niveau de performance régulier tout au long du week-end. C’est très bon, sans franchement de problème, et je dois féliciter l’équipe pour cette réussite, nous avons pu exploiter notre potentiel et obtenir un résultat mérité".