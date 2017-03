Les qualifications avaient donné un ton juste concernant Toro Rosso puisque suite à leur accession en Q3 hier en qualifications, Sainz et Kvyat ont tous les deux terminé dans les points, aux places qu’étaient les leurs sur la grille.

"C’était une course difficile !" avoue Sainz, 8e à l’arrivée. "Nous ne savions pas trop à quoi nous attendre avec la nouvelle génération de voitures, mais cette 8e place est un bon résultat, j’en suis satisfait. C’est dommage que nous ayons perdu une place face à Pérez juste après notre arrêt, j’ai eu des difficultés après avoir laissé passer Daniil et les Mercedes car la température de mes pneus a chuté et il a fallu la faire remonter".

"Vers la fin de course, je rattrapais la Force India et je n’étais pas loin de la dépasser, ce que j’aurais pu essayer avec quelques tours de plus. Ce week-end a marqué un pas en avant au niveau de la confiance pour toute l’équipe. Mettre les deux voitures en Q3 et terminer tous les deux dans les points est un super résultat et nous devons continuer".

Daniil Kvyat complète le bon résultat de son équipe en terminant juste derrière son équipier, non sans avoir tenté une stratégie décalée qui lui a fait courir 35 tours en pneus ultra-tendres. Il aurait pu terminer devant Sainz sans un deuxième arrêt.

"Quelle belle course ! C’est dommage qu’il ait fallu que je repasse par les stands car la voiture avait besoin d’air, si ce n’était pas arrivé, je pouvais terminer 7e !" relativise le Russe. "L’équipe a fait un travail fantastique tout le week-end et j’en suis heureux, je les félicite et les remercie ! Nous devons maintenant continuer à nous battre pour d’autres points".

"Sur le plan physique, ce n’était pas simple mais je me suis senti bien jusqu’à l’arrivée. Je dois remercier mon entraîneur pour cela, nous avons travaillé dur tout l’hiver ! C’est une très bonne manière de démarrer la saison, en affichant un bon rythme et en marquant des points avec les deux voitures. Nous allons pouvoir nous préparer pour la Chine en étant fiers de nous".