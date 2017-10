McLaren a littéralement pris la décision de sacrifier le Grand Prix du Mexique, jugé peu propice au moteur Honda, et de procéder à un changement de moteur sur ses deux monoplaces. De fait, Alonso et Vandoorne prendront 35 places de pénalité chacun si l’intégralité des éléments sont changés.

"Malheureusement, il faudra encore changer le moteur et nous partirons en fond de grille" se désole Alonso. "Le circuit n’est pas idéal pour notre voiture donc nous ne nous attendons pas à y être compétitifs, donc c’est peut-être le meilleur endroit pour prendre ces pénalités et espérer arriver au Brésil et à Abu Dhabi avec un nouveau moteur. Quitte à partir dernier, autant que tous les composants soient frais, donc nous en prendrons sûrement le maximum".

Les deux pilotes sont habitués à être pénalisés et pour Vandoorne, ce sera la deuxième fois en deux semaines de courses. La course du Belge sera donc un nouveau test grandeur nature avant d’espérer faire mieux lors des deux dernières courses.

"Nous allons prendre des pénalités moteur ce week-end car nous savons que c’est un week-end difficile" explique Vandoorne. "Je pense que pour moi ce sera l’intégralité du moteur, soit 35 places. J’espère que ce sera la dernière fois car nous savons que le week-end sera difficile et nous nous protégeons pour les deux dernières courses, en quelque sorte, où il y aura de meilleures chances".

"Pour être honnête, je commence à bien gérer ces situations ! Cela change évidemment notre approche du week-end car on ne se concentre plus sur la performance en qualification, on préfère plutôt préparer correctement la course".