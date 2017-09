Les McLaren sont dans le top 10 à la fin de cette première journée d’essais libres du Grand Prix de Singapour et c’est donc un très bon résultat. Mais si Vandoorne pense beaucoup à la suite de son week-end, Alonso pense lui beaucoup à l’année prochaine…

Fernando Alonso est bel et bien à Singapour ce week-end, mais sera-t-il en F1 l’année prochaine au volant d’une McLaren Renault ?

"Je ne le sais pas," affirme le champion espagnol. "Je n’ai pas été informé sur les attentes concrètes de Renault et des améliorations qu’ils prévoient sur leur moteur de l’année prochaine. A partir de ce week-end, je vais me mettre en contact avec eux, je vais examiner leurs projets et ensuite, je prendrai une décision."

Avec le moteur Renault dans son dos, aurait-il pu se battre pour les premières places ce week-end ?

"C’est difficile à savoir, c’est même impossible. Nous avons qu’au niveau du châssis, Red Bull est une référence. Je pense que les Ferrari sont aussi parmi les favoris ce week-end. Quant à la McLaren, on sait qu’elle va beaucoup évoluer entre aujourd’hui et mars de l’année prochaine, le projet va changer," ajoute Alonso.

Que s’est-il passé aujourd’hui ?

"Nos performances d’aujourd’hui sont à la hauteur de ce que nous attendions. Nous savions que nous allions être plus compétitifs sur ce circuit, plus qu’à Spa et à Monza. Nos deux voitures sont dans le top 10 aujourd’hui et j’espère que ce sera encore le cas demain et dimanche en course. Nous avons besoin de points. Nous sommes à la neuvième place dans le championnat des constructeurs et nus devrons donc saisir toutes les opportunités," conclut l’Espagnol.

Stoffel Vandoorne a lui aussi le moral après cette première journée d’essais libres.

"Cette journée a été très positive puisque je prends la sixième place cet après-midi alors que je n’ai jamais roulé sur ce circuit. En théorie, c’est donc une très bonne journée, mais on sait que les Ferrari ont eu des soucis et elles sont derrière nous. On peut supposer qu’elles vont faire mieux demain, mais quoi qu’il en soit, j’espère que nous pourrons être aussi compétitifs demain en qualification."