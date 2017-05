Les pilotes Haas avaient plutôt bien préparé leur week-end puisque Romain Grosjean a réussi à se qualifier huitième au terme d’une séance toutefois très compliquée lors de laquelle il a fait deux tête à queue, sans jamais heurter le rail.

"C’était une séance plutôt bonne, la voiture était un peu imprévisible à cause des pneus" analyse Grosjean. "Ils fonctionnaient, après ils ne fonctionnaient plus, et ça faisait cela à l’avant et à l’arrière, cela changeait à chaque tour. J’ai eu du mal car j’aime comprendre l’équilibre de ma voiture, mais j’ai réussi à faire un bon tour en Q1. Celui de Q2 était très bon et malheureusement, ce n’était pas aussi bien en Q3 car les pneus avaient changé".

Son treizième temps sera transformé en onzième place sur la grille demain grâce aux pénalités des McLaren, mais Kevin Magnussen peine à se réjouir d’une telle performance.

"Je n’ai pas réussi à faire un tour clair en Q2. J’avais du trafic lors de mon tour de sortie, dans le premier tour rapide puis dans le deuxième, et dans mon tour de rentrée. C’est habituel ici mais ce n’est pas comme ça que l’on y arrive. C’est frustrant car j’étais satisfait de la voiture, nous avions un bon rythme et j’aurais pu aller en Q3" conclut Magnussen.

Le résultat d’ensemble est plutôt bon pour Haas, de quoi satisfaire Günther Steiner : "C’est une bonne journée, tout est possible avec nos places de départ. Tout le monde a fait un boulot fantastique, que ce soit les pilotes ou les mécaniciens et les ingénieurs. La seule malchance rencontrée a été le trafic devant Kevin, mais c’est Monaco. Nous essaierons de mettre les deux voitures dans les points demain".