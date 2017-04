L’équipe Force India peut encore se réjouir d’un bon résultat en Chine, en mettant ses deux monoplaces dans les points pour la deuxième fois consécutive. Seules Mercedes et Ferrari ont réussi cette performance. Pérez termine neuvième et inscrit deux points supplémentaires.

"C’est bien de terminer une course aussi animée en marquant des points" se félicite le Mexicain. "Le début de course n’a pas été simple car j’ai pros un mauvais départ et j’ai perdu cinq ou six places avant le premier virage. Dès que j’ai lâché l’embrayage, les roues ont patiné. J’ai repris quelques places dans le premier tour mais j’ai ensuite touché Stroll, ce qui m’a amené une crevaison. Je pense pas qu’il m’a vu car il ne m’a pas laissé d’espace".

"Nous avons donc changé pour mettre les pneus slicks au bon moment et les super tendres étaient le bon choix car j’ai directement repris un bon rythme, ce qui m’a permis de dépasser Massa et Kvyat. On peut toujours regarder en arrière et voir ce qu’on aurait fait mieux, mais je pense que nous finissons là où la voiture le mérite en termes de rythme. C’est un très bon résultat pour l’équipe, c’est notre douzième course consécutive dans les points".

Esteban Ocon avait joué de malchance en qualifications, ses deux tours rapides ayant été perturbés, et malgré un départ en fond de grille, le Français a disputé une course très solide, dans des temps similaires à ceux de son équipier, pour aller chercher la dixième place, comme à Melbourne.

"C’est un bon retour mais je pense que j’aurais pu finir une ou deux places plus haut" tempère le Français. "Nous avions une bonne stratégie et nous avons commencé la course avec les bons pneus, mais il y a eu une incompréhension avec l’équipe au deuxième tour et je suis passé par la voie des stands sans m’arrêter changer mes gommes. Je n’étais pas censé rentrer et ça m’a coûté environ quinze secondes. C’était une conséquence de la confusion du début de course, quand tout le monde est passé aux stands. C’est dommage de perdre du temps comme ça mais nous marquons quand même un point, c’est positif".

"La voiture était bonne aujourd’hui et finir dixième montre que nous pouvons nettement progresser en course. Nous serons à Bahreïn le week-end prochain et contrairement à Melbourne et Shanghai, c’est une piste que je connais bien et où j’ai gagné par le passé. J’ai signé la pole en GP3 en 2015 donc j’y ai de bons souvenirs".

Bob Fernley, directeur adjoint de l’équipe, se félicite d’un beau résultat d’ensemble. En attendant que la VJM10 soit capable de jouer les top 5 voire les podiums, engranger les points est une bonne chose.

"Les premiers tours étaient assez chaotiques, mais l’équipe a très bien géré sa course une fois que ça s’est calmé afin de mettre les deux voitures dans les points" déclare-t-il. "Sergio et Esteban ont tous les deux disputé une course pleine de maturité, surtout dans des conditions humides. Leurs stratégies différentes ont bien fonctionné, bien qu’il y aurait eu la possibilité de les faire terminer plus haut, avec du recul".

"Nos deux pilotes ont vécu des batailles serrées et ont réussi à hausser leur rythme quand le besoin s’en faisait sentir. C’est encore un résultat solide pour nous et nous pouvons être heureux de marquer de nouveaux points importants aussi tôt dans l’année".