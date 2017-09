Force India ne doit pas regretter son voyage en Italie puisque les deux pilotes de l’équipe ont marqué des points aujourd’hui à Monza.

Le Français Esteban Ocon a décroché la sixième place. "J’ai vraiment apprécié cette course et je suis content de nos performances. Dans le même temps, je suis un peu déçu, car je voulais terminer cette course sur le podium. Il faut toutefois rester réalistes, car nous n’avions pas le rythme pour aller aussi vite que les Mercedes et les Ferrari. Je pense doc que nous ne pouvions pas espérer faire mieux aujourd’hui."

"A un certain moment, je me battais contre Raikkonen et je pensais que j’allais pouvoir le maintenir derrière moi, mais il était tout simplement trop rapide. J’ai aussi eu une belle bataille avec Stroll pendant une bonne partie de la course et j’ai dû vraiment me battre pour qu’il reste derrière. Après ma belle qualification et ma sixième place aujourd’hui en course, je peux dire que ce fut un bon week-end. Je dois remercier l’équipe pour son travail et pour m’avoir confié une voiture aussi compétitive," ajoute Ocon.

Sergio Perez termine le Grand Prix d’Italie à la 9e place. "Tout d’abord, je dois remercier l’équipe qui a changé ma boîte de vitesses avant la course. Ce week-end a été difficile pour moi si l’on pense à mes problèmes du vendredi et samedi matin. Cela a compliqué ma course. Ma voiture était compétitive durant le premier relais, malgré les dégâts que j’ai eu dans le deuxième virage, mais cela s’est compliqué après mon arrêt."

"Mon arrêt a été trop lent et je me suis retrouvé dans le trafic. Cela m’a fait perdre du temps et c’est ce qui a fait la différence entre moi et les Williams. J’ai fait le maximum pour revenir sur elles, mais il m’a manqué quelques tours pour les dépasser. Il m’a peut-être manqué deux tours, mais c’est la course. Même si j’espérais faire mieux, je marque quelques points et je suis donc content de ce résultat," ajoute le pilote mexicain.