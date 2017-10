Le dernier pilote à avoir remporté un Grand Prix dans une McLaren est Jenson Button, lors du Grand Prix du Brésil 2012. De 2013 à 2016, le pilote anglais a ensuite vécu quatre saisons difficiles à Woking ; il ne pouvait compter sur une monoplace suffisamment performante pour jouer les podiums à la régulière.

Le champion du monde 2009 a révélé aujourd’hui que cette frustration l’avait finalement poussé à abandonner la F1, après avoir perdu le goût de la course auto.

« Les deux dernières années ont été rudes, quand vous avez été assez chanceux pour passer quelques années formidables dans ce sport avec McLaren. Connaître soudainement quelques années sans pouvoir réussir quelque chose, et voir les autres gars se battre à l’avant pour des victoires, à chaque course, c’est rude. J’ai probablement quitté la F1 un peu trop tard. »

Pour autant, Jenson Button a retrouvé de l’enthousiasme pour les F1 de cette année. Il a notamment conduit la McLaren-Honda à Monaco pour remplacer Fernando Alonso. Et il apprécie cette année à suspense entre Ferrari et Mercedes.

« Après ma dernière course à Abu Dhabi en 2016, je pensais que je ne regarderais probablement pas la prochaine saison de F1, mais je l’ai fait. Cette année, c’est une année importante pour la F1 : les voitures ont progressé et quand les pilotes sortent de leurs voitures, vous pouvez voir qu’ils ont travaillé dur. »

« Ils sont heureux, ils apprécient conduire ces F1, ce qui aide le sport. Les pilotes sont dans une meilleure situation, ce qui aide aussi les sponsors, les écuries, et les fans adorent ça. »

« Et vous avez aussi deux ou trois équipes qui se battent pour des victoires, ce qui n’a pas été le cas depuis si longtemps [2012]. Avoir cette bataille entre Ferrari et Mercedes est formidable pour le sport, et avoir trois équipes se battant pour des victoires, c’est ce dont le sport a besoin. »