Les équipes de Formule 1 ont été officiellement notifiées des dates et des circuits pour les essais privés de la saison à venir lors de ce week-end, en Hongrie.

Suite à la réunion du Groupe Stratégie cette semaine, il a été décidé de concentrer les essais hivernaux à Barcelone, une fois encore.

Le Paul Ricard était candidat pour accueillir une des deux séances de 4 jours mais, malgré le soutien de Renault F1, il a été écarté.

Ainsi du 26 février au 1er mars, puis du 6 au 9 mars, les essais se dérouleront sur le circuit de Catalunya.

Liberty Media tente toujours de mettre sur pied un évènement (le 25 février ?) pour présenter toutes les nouvelles Formule 1 d’un coup au public. Ce qui n’empêcherait pas chaque équipe de procéder à son propre lancement.

Il y aura encore 4 jours d’essais en cours de saison. Ils se dérouleront encore une fois à Barcelone et en Hongrie, après les deux Grands Prix respectifs, soit les 15 et 16 mai et 31 juillet et 1er août. Les équipes doivent consacrer deux de ces 4 journées à des jeunes pilotes.