Alors que l’incident entre Sebastian Vettel et Lewis Hamilton continue de remplir les colonnes de la presse, l’heure est aux témoignages pour les commissaires qui étaient de service pour la FIA à Bakou.

Comme le reconnaît aujourd’hui Paul Gutjahr, qui a officié à Bakou, le drapeau noir a bel et bien été envisagé un temps pour le pilote Ferrari.

« Bien sûr, nous aurions pu lui influer une pénalité plus sévère. Comme le drapeau noir ou une course de suspension. Mais Hamilton n’avait pas de dégâts et nous ne voulions pas trop influencer le championnat du monde. »

Lundi, jour du 30e anniversaire de Sebastian Vettel, la FIA se réunira pour décider s’il y a lieu de donner une éventuelle sanction supplémentaire. Une course de suspension (avec sursis ou non) pourrait faire partie des pistes explorés par le Tribunal International qui serait alors à réunir. On sait que Jean Todt est très engagé pour défendre la sécurité routière – ce qui pourrait jouer dans la sanction finale.

En attendant cette décision, des personnalités hors du paddock continuent de donner leur opinion sur le sujet. C’est par exemple le cas de Valentino Rossi, le légendaire champion de Moto GP, qui ne voit pas où est le problème.

« Quand un pilote se bat contre l’autre et qu’ils sont si différents, alors, il peut y avoir des collisions. Personnellement, j’ai aimé tout ça, c’est la beauté du sport. »

Sergey Sirotkin, le 3e pilote de Renault, remet quant à lui en question le caractère volontaire du coup de volant de l’Allemand.

« Pour être honnête, en regardant les caméras embarqués, il n’est pas évident que Sebastian ait délibérément heurté Lewis. Je pense que sur le moment, il a levé sa main et a tourné sa tête, et il n’a pas réalisé que la voiture tournait vers Lewis et qu’ils se sont touchés. Selon moi, la situation est beaucoup plus calme qu’on ne le croit. »