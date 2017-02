Regonflé à bloc par ses résultats en 2016, Force India compte se battre pour encore progresser dans le classement général. Mais ce grand objectif en cache d´autres, notamment celui de stabiliser les rentrées d´argent, et pour cela Vijay Mallya compte bien sur l´arrivée du nouveau propriétaire de la F1, Liberty Media.

L´équipe comptabilise 3 nouveaux sponsors, mais malgré son succès de 2016, elle n´en a pas encore attiré un plus gros, ce qui trahit la difficulté actuelle de trouver de l´argent. Pour Mallya, cette situation découle surtout d´un seul responsable : l´ancien président de la FOM, Bernie Ecclestone.

« Lorsque le grand chef de la Formule 1 dit publiquement que la Formule 1 est de la m…, vous vous attendez à quoi ? C´est pourquoi j´en ai parlé à Bernie (Ecclestone) il y a 2 ans. Si la Formule 1 est vraiment ce qu´il prétend, alors la faute est des deux côtés. Quel sponsor veut s´aventurer dans quelque chose qui dit du mal d´elle-même ? Bernie, à travers ce commentaire, a fait fuir beaucoup de sponsors, et ceux, qui voulaient encore venir, il les a fait décamper avec les ayants droits ! La FOM et les équipes étaient en compétition pour avoir des sponsors. Liberty Media a l´air d´avoir une autre approche. On verra bien ce qui va changer. »

Comme beaucoup de personnes dans le paddock, le propriétaire de Force India attend de voir ce que Liberty Media va faire pour le sport.

« Vous savez très bien que le sport doit devenir plus attractif, afin d´appâter de nouveaux spectateurs et de nouveaux fans. Lorsqu´ils disent (Liberty Media) que chaque course doit être comme un Superbowl, alors il faut qu´ils le fassent pour chaque course. Pour le moment ce n´est pas le cas. Cela demande des investissements et un nouveau type de marketing. Je crois que dans le domaine des réseaux sociaux, ils ont un bon plan pour mieux vendre le sport. »

L´écurie a pu jusqu´à maintenant résister à la tentation de prendre un pilote payant. Or l´équipe ne dispose que d´un budget limité. Mallya explique pourquoi il préfère éviter d´avoir recourt à cette pratique, pourtant courante au sein des équipes dans le besoin.

« Peut-être que vous construisez une voiture plus rapide, mais les pilotes payants ne peuvent pas l´utiliser. En faisant cela, tu te tires une balle dans le pied. Ce serait de l´argent gaspillé. »

L´équipe a accueilli à bras ouverts Esteban Ocon, qui va disputer en 2017 sa première saison complète de F1 en tant que pilote titulaire. Mallya n´est pas peu fier de son nouveau pilote et a une grande confiance dans son équipe pour le faire grandir.

« Le "petit" va tous vous surprendre. Il nous a impressionné, lorsqu´il a testé la voiture il y a 2 ans. Ce fut la même chose lorsqu´il a piloté en simulateur chez nous. Il est talentueux et humble. Il veut apprendre. Nous sommes une équipe avec de bons professeurs. Ils forment parfaitement nos pilotes. Nico Hülkenberg est un exemple parfait. Lorsqu´il est arrivé chez nous, il ne faisait que ruiner les pneus. Quand il est parti, il était excellent dans la gestion des gommes. Notre personnel est très confiant dans le fait d´être tombé juste en choisissant Ocon. »