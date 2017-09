Les Williams de Felipe Massa et Lance Stroll ont été éliminées dès la fin de la Q2 en Malaisie, mais l’un et l’autre espèrent bien marquer quelques points demain en course.

"Je suis un peu déçu de ne pas être en Q3," déclare Felipe Massa.

"J’étais pourtant ravi de ma voiture et de son équilibre. J’ai fait une très bonne Q1, mais cela n’a pas été parfait en Q2 pour tout vous dire. J’ai eu du trafic lors de ma première tentative et lors de la suivante, la voiture talonnait dans le deuxième virage et cela m’a fait perdre de la motricité. Ces petits problèmes m’ont fait perdre une position."

"Cela aurait pu mieux se passer dans le premier secteur, mais mes pneus étaient trop froid après mon tour de lancement," raconte Lance Stroll.

"Quoi qu’il en soit, ce fut une bonne qualification puisque nous sommes au moins en Q2. S’il devait pleuvoir demain, cela nous offrirait de belles opportunités et nous essayerons d’en profiter. Sur le sec nous pourrions tenter de remonter dans le classement grâce à une bonne stratégie. L’usure des pneus arrière jouera un rôle important ici. Nous allons maintenant nous concentrer afin de marquer quelques points demain, car la course sera longue et chaude."