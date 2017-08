Williams espérait franchement mieux de ce Grand Prix de Belgique qu’une élimination dès la Q1, sur un circuit aussi rapide que Spa-Francorchamps.

Pour ne rien arranger, la 16e place de Felipe Massa se transformera en 17e place suite à une pénalité infligée pour ne pas avoir assez ralenti en Libres 3 lorsque des drapeaux jaunes ont été brandi. Sa pénalité de 5 places est atténuée par celles touchant Wehrlein, Ericsson et Vandoorne, qui partiront derrière lui.

"Je suis passé à moins d’un dixième de la Q2. Je suis déçu de ne pas y être arrivé, ce n’est pas dans mon habitude d’être sorti dès la Q1," dit-il

"Avec mon accident d’hier, mon week-end est moins bien préparé et ça se ressent. Ca n’a pas non plus été un très grand problème. Mon tour était bon mais pas la voiture. Nous ne progressons pas par rapport aux autres, au contraire. Il faut développer la voiture de manière efficace et c’est ce nous n’arrivons pas à faire."

Lance Stroll a été moins rapide que le Brésilien alors qu’il a pu rouler tout le week-end. Une preuve que la FW40 n’est pas compétitive. Le Québécois n’a toutefois pu faire qu’un seul tour rapide en Q1.

"Parce que j’ai cassé une partie de mon aileron arrière, je ne sais pas comment. Je n’ai pas pu reprendre la piste pour une 2e tentative et je suis donc éliminé dès la Q1. Nous souffrons beaucoup, nous n’avons pas assez d’appuis. La situation est frustrante pour tout le monde."

"Demain nous pourrons tenter beaucoup de choses, nous n’aurons rien à perdre. A Spa tout peut arriver."