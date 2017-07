Les règles moteurs actuelles expireront en 2020. Le chantier des futurs moteurs a donc d’ores et déjà commencé. Une réunion de travail entre les constructeurs est d’ailleurs prévue après-demain.

Selon les premiers retours, les prochains moteurs pourraient être des V6 1.6 litres bi-turbos avec un seul KERS. Les motoristes souhaiteraient en outre que ces prochains moteurs soient plus bruyants (avec une puissance atteignant 1000 chevaux), plus simples et moins chers.

« Je crois que nous avons fait une proposition raisonnable. Nous sommes ouverts à la technologie, mais il ne faut pas empêcher quiconque de gagner » a confié Cyril Abiteboul pour Renault Sport.

« Ce ne serait pas bon pour le meilleur constructeur comme pour le moins bon. Le moteur devrait faire une différence, mais nous avons besoin d’un moteur qui soit pertinent pour la F1 et aussi bon pour le sport. Nous avons besoin de l’électrification, mais nous avons aussi besoin d’un meilleur équilibre entre le poids du moteur et la puissance » poursuit le Français.

Pour que le moteur soit plus simple et moins coûteux en même temps, une piste étudiée serait d’écarter les éléments hybrides trop complexes. De ce fait, le poids des moteurs devrait être aussi allégé.

Le choix d’adopter une transmission intégrale (avec 4 routes motrices dont 2 via l’électrique, pour accélérer la récupération de l’énergie) a semble-t-il été repoussé par les décideurs.

« Je ne crois pas qu’adopter les quatre roues motrices soit une bonne idée parce que cela signifie plus de poids dans les voitures » admet Cyril Abiteboul.

« Le problème avec l’électrification, c’est que ça pèse lourd, et cela réduit aussi l’efficience des monoplaces. Nous devons trouver le juste milieu. Oui à l’hybride, mais pas trop d’hybride ! »