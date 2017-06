Daniil Kvyat et Carlos Sainz ont été éliminés à la fin de la Q2, mais ni l’un ni l’autre n’espérait faire beaucoup mieux aujourd’hui. En revanche, ils espèrent faire mieux demain en course.

"Je crois que notre seule possibilité d’atteindre la Q3 aujourd’hui était de bénéficier d’une importante aspiration de quelqu’un, comme cela m’est arrivé en Q1," raconte Daniil Kvyat. "J’ai fait un tour génial en Q1 et cela m’a valu la cinquième place. En Q2, je n’ai pas eu la possibilité de refaire ça, mais je suis content de ma 11e place. On ne peut pas être totalement confiant pour demain, car nous sommes à Bakou, mais nous allons faire de notre mieux et on verra bien."

"J’aurais aimé être plus en confiance en abordant cette qualification," raconte Carlos Sainz. "La journée d’hier a été difficile avec les interruptions, le trafic et les drapeaux jaunes. Il a donc été difficile de peaufiner les réglages de la voiture pour l’adapter à mon style de pilotage. Ceci étant dit, mais avec une pleine confiance, il aurait été très difficile de participer à la Q3 à cause des longues lignes droites."