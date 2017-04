Daniil Kvyat a signé le neuvième temps aujourd’hui en qualification et le pilote russe ne boude pas son plaisir, d’autant plus que son équipier Carlos Sainz soit se contenter de la 11e position sur la grille de départ.

"Je devais me concentrer sur de nombreuses choses aujourd’hui et finalement, nous avons fait du bon travail," explique Daniil Kvyat. "J’étais en confiance et je suis très satisfait de ma qualification. Cela ne s’est pas très bien passé ce matin, nous avons eu des problèmes pour bien équilibrer la voiture. Mais après ça, mes ingénieurs et moi avons réussi à redresser la barre avant la qualification. Passer en Q3 est une belle performance. J’ai manqué la huitième place d’un cheveu, mais je vais essayer de corriger ça demain en course. S’il devait pleuvoir, cela nous offrirait plus d’opportunités, mais ce serait aussi imprévisible, car tout peut arriver dans ces conditions. Quoi qu’il en soit, ce sera amusant, avec de la pluie ou pas."

Carlos Sainz a été éliminé à la fin de la Q2, mais il s’offre la 11e place. "C’est incroyable comme c’est serré au milieu du peloton," déclare Carlos Sainz. "Il y a deux ou trois pilotes en un seul dixième et cela signifie que le moindre détail peut faire la différence. J’ai vraiment apprécié cette bataille. J’ai manqué la Q3, mais de très peu. Nous pourrons choisir nos pneus pour prendre le départ… s’il ne pleut pas ! S’il pleut, nous savons que notre voiture est compétitive dans ces conditions. Je ne me plains jamais de la pluie. Quoi qu’il en soit, qu’il pleuve ou pas, je pense que nous pourrons signer un bon résultat demain."