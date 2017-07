Chez Sauber, on n’avait pas le cœur à faire la fête aujourd’hui. Marcus Ericsson et Pascal Wehrlein ont en effet hérité des deux dernières places du classement de la séance de cet après-midi et visiblement, cela ne va pas être facile pour eux d’éviter la dernière ligne demain en qualification.

"Cela n’a pas été la journée la plus facile pour nous," déclare Marcus Ericsson. "Nous avons eu des problèmes ce matin et à cause de ça, nous n’avons pas pu faire plus que 12 tours. La journée commençait mal. La séance de cet après-midi a été plus positive. Nous avons travaillé sur notre configuration aérodynamique et mécanique et cela va nous aider à mieux comprendre notre voiture. Nous allons maintenant travailler avec les ingénieurs afin d’optimiser le comportement de la voiture pour la suite du week-end."

Pascal Wehrlein ne semblait pas plus heureux que son équipier. "Ce fut une journée difficile pour nous. Il y a clairement un écart entre nous et nos concurrents et nous pouvions nous y attendre, car il y a de nombreuses lignes droites ici. Nous avons eu quelques soucis cet après-midi, mais nous avons néanmoins récolté une grande quantité de données sur lesquelles nous allons travailler afin d’améliorer notre voiture avant la qualification de demain."