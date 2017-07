Au terme d’une session légèrement perturbée par la pluie, l’équipe Sauber n’a pas réussi à se montrer plus rapide qu’elle ne l’était en essais libres hier mais au jeu des pénalités, les deux monoplaces suisses partiront de l’avant-dernière ligne.

"C’était une séance difficile à cause des conditions humides" reconnaît Marcus Ericsson. "Les premiers tours semblaient bons, mais à la fin de la Q1 j’ai eu des difficultés à cause de la surchauffe de mes gommes. Je n’ai pas pu améliorer avec ce train de pneus de sorte à aller en Q2. Cependant, nous avions fait des progrès lors des derniers essais libres afin de réduire l’écart avec nos rivaux directs. Si nous avons des conditions similaires à aujourd’hui en course, cela pourrait être un Grand Prix intéressant".

Pascal Wehrlein rejoint son équipier sur les performances des deux Sauber et assure que si la piste était restée humide tout au long de la séance, il aurait été plus simple pour Ericsson et lui d’aller chercher un bon chrono.

"La météo a définitivement joué un rôle sur l’issue de la journée. C’était essentiellement sec le matin et il a commencé à pleuvoir juste avant la qualification. Piloter en pneus intermédiaires était une bonne chose au début mais c’est devenu de plus en plus compliqué d’améliorer les temps à mesure que la piste séchait. A posteriori, c’est dommage que nous n’ayons pas eu le temps de passer en pneus super tendres, nous aurions peut-être eu la possibilité de passer en Q2" précise-t-il.