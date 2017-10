La course de Sauber aux Etats-Unis ne restera pas dans les mémoires de l’équipe, avec une 15e place et un abandon à l’arrivée du Grand Prix. Marcus Ericsson a vécu un bon week-end qui a été gâché par son accrochage avec Magnussen, dont il est responsable.

"C’était un bon week-end, nous avons pu nous battre avec nos rivaux directs durant la majorité de la course et nous avons pu garder un bon rythme" explique le Suédois. "Malheureusement, c’était difficile de le garder après la collision vers la fin de la course. Ce week-end a été positif et la course était l’une de mes meilleures cette année. C’est un bon pas en avant et il faudra que l’on continue à progresser afin d’être meilleurs à Mexico".

Pascal Wehrlein n’a pas vécu un week-end de tout repos et sa course a rapidement été ruinée par des dégâts sur le fond plat lorsqu’il a été touché par Kevin Magnussen.

"C’était une course très courte pour moi, j’ai dû abandonner après que ma voiture a été endommagée dans une collision subie au premier tour. C’était malheureux et ça ne m’a laissé aucune chance de faire un bon résultat. D’un point de vue positif, nous serons de retour dans la voiture dans quelques jours à Mexico et j’espère y vivre une meilleure course".

Frédéric Vasseur essaie de tirer le positif du bilan de l’équipe à Austin : "En comparaison d’autres week-ends de course, c’est positif d’avoir été plus près de nos rivaux aujourd’hui. Marcus a fait une belle performance et avait un bon rythme. C’est malheureux que Pascal ait dû abandonner à cause d’un plancher abîmé. La prochaine course est dans quelques jours et nous serons de retour en piste pour le Grand Prix du Mexique".