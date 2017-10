Marcus Ericsson et Pascal Wehrlein ont été éliminé dès la Q1 aujourd’hui en qualification, mais ils devancent les deux Haas et ça, c’est une petite victoire.

"Ce fut une bonne journée," déclare Marcus Ericsson. "Nous avons pris la bonne direction au niveau des réglages depuis hier. Ce fut un bel effort de la part de l’équipe, car grâce à elle, nous avons pu tirer le maximum de la voiture en qualification. Je suis aussi particulièrement satisfait de mon dernier tour en qualification. Je n’étais pas très loin de la Q2. Nous allons aborder la course de demain avec un sentiment positif."

"Globalement, je suis satisfait de ma journée," commente Pascal Wehrlein. "J’ai eu des soucis techniques ce matin, mais l’équipe a été en mesure de les résoudre très rapidement et cela m’a permis de faire quelques tours. En qualification cela s’est plutôt bien passé. Je me suis amélioré continuellement et j’avais de bonnes chances de participer à la Q2, mais j’ai fait une petite erreur dans le premier secteur. J’attends maintenant la course de demain avec confiance et je vais tout donner."