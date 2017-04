Daniel Ricciardo a signé le quatrième temps aujourd’hui en qualification et il est plutôt content de lui. Quant à Max Verstappen, il fait la grimace avec sa sixième position sur la grille.

“C’est une petite surprise,” affirme Daniel Ricciardo. “Nous pensions toutefois que si nous faisions tout à la perfection, nous avions une chance de nous placer sur la deuxième ligne et nous l’avons fait ! Je ne sais pas à quoi ressemblait le tour de Kimi (Raikkonen), mais devancer une Ferrari, c’est très agréable. Nous avons bien progressé en une semaine.”

En course, l’Australien se dit qu’il devra avoir un peu de chance pour progresser dans le classement. “Ils ont un bel avantage sur nous, mais s’ils devaient souffrir de dégradation au niveau des pneus, on pourrait les taquiner. D’après ce que je sais, il y aura un ou deux arrêts en course et ce sera à nous de saisir les opportunités,” ajoute-t-il.

Max Verstappen affirme que Felipe Massa l’a gêné dans son ultime effort. “Mon dernier tour a été ruiné par mon petit copain avec sa combinaison blanche. Je me préparais pour mon tour rapide derrière Lewis (Hamilton), nous allions négocier le dernier virage et Massa s’est retrouvé en face de moi. Je suis donc resté sur le premier rapport pendant très longtemps afin de mettre de l’espace entre lui et moi.”

“Ensuite, mes pneus ont cloqué beaucoup trop, car j’avais déjà fait un tour très lent. Cela m’a pénalisé dans le premier secteur, mais finalement nous ne sommes pas très loin des pilotes qui nous précèdent. Et il y a encore la course à faire. Nous verrons bien,” ajoute le néerlandais.