On ne peut pas dire que ça respire l’optimisme chez Red Bull. Daniel Ricciardo et Max Verstappen ont en effet assez vite compris que ce n’est probablement pas à Montréal qu’ils pourront taquiner les Ferrari et les Mercedes…

D’autant plus que la fiabilité n’est pas au rendez-vous. Max Verstappen a en effet immobilisé sa monoplace à 20 minutes de la fin de la séance de cet après-midi.

“Je ne sais pas de quelle nature était mon problème, nous allons investiguer,” explique Max Verstappen. “Avant ça, cette séance était positive. Je crois que nous étions assez proches du top 4 sur ce circuit qui ne nous est pas favorable. Je suppose donc que nous pouvons être satisfaits de ça.”

“Nous ne sommes pas assez rapides sur un tour. Demain, ils vont pousser leurs moteurs. Cela s’est déjà passé comme ça cette saison, cela ne changera pas ici. Nous allons donc nous battre pour les 5e et 6e positions. Bien sûr, nous ne nous battrons pas pour la victoire, mais une cinquième place est comme une victoire pour nous. Nous allons faire de notre mieux,” ajoute le jeune pilote néerlandais.

Daniel Ricciardo a manqué une grande partie de la séance de cet après-midi à cause de problèmes de moteur.

“Nous avons eu des soucis ce matin et encore avec le moteur cet après-midi,” raconte Daniel Ricciardo. “Le point positif est que Max avait l’air très rapide avec le pneus ultra tendres. Quant à moi, je n’ai pas fait de nombreux tours rapides, mais ça va, car je connais très bien ce circuit. Nous avons de nombreuses nouvelles pièces sur la voiture ici et j’espère que demain je pourrai faire aussi bien que Max aujourd’hui. Je pense que nous sommes moins lents que ce que nous pensions.”