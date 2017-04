Les pilotes Red Bull doivent se languir le Grand Prix d’Espagne. En attendant de franches évolutions aérodynamiques, les monoplaces autrichiennes ont été purement et simplement incapables de suivre le rythme des Ferrari et Mercedes en qualifications. Pire, Felipe Massa a même battu Max Verstappen pour le gain de la 6e place sur la grille.

Daniel Ricciardo, en retrait par rapport à son coéquipier hier, a été performant au moment décisif pour obtenir la 5e place. Mais il pointe à 1,8 seconde de la pole…

« Je souhaiterais plutôt regarder ma position pour le moment. Nous savions que la 5e place serait l’objectif le plus élevé possible en qualifications. Nous nous sommes battus pour cela ce week-end. Donc je suis heureux de sortir de notre petite bataille avec cette 5e place. J’ai regardé les temps et l’écart avec la 1ère place est important. Mais nous savions que ce circuit ne serait pas une force pour nous. »

« Ce n’est pas une chose sympathique à savoir, mais l’an dernier, j’étais à 1,7 seconde de la pole, et je suis à 1,8 seconde de la pole cette année. Et deux courses après [à Monaco] nous étions en pole position. Je vais rester positif et accepter cette 5e place aujourd’hui. »

Battu par un Felipe Massa en verve, Max Verstappen, qui partira de la 7e place, fait la moue et dit surtout avoir peiné dans le dernier secteur, le plus sinueux du circuit.

« Après la Q2, ça a été très décevant. J’ai eu deux trains de pneus en Q3 mais je me plaignais déjà, en Q2, parce que je perdais vraiment beaucoup d’adhérence dans le dernier secteur, au freinage, avant le virage 13. Je perdais l’arrière et je surchauffais les pneus. »

« Avec les deux trains en Q3, c’était simplement de pire en pire. Normalement, avec moins d’essence dans la voiture, vous devriez faire mieux, mais j’étais plus lent. »