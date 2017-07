Daniel Ricciardo a signé le cinquième temps aujourd’hui en qualification en Autriche, mais il gagne une position grâce à la pénalité infligée à Lewis Hamilton.

"Cette quatrième place est ce que nous pouvions espérer de mieux," affirme Daniel Ricciardo.

"Nous sommes très proches de Kimi (Raikkonen) et c’est une bonne chose. J’égale aujourd’hui ma meilleure position sur la grille de l’année."

"Je suis très content de ma qualification. Cela aurait été bien de terminer la séance, mais il y avait quelques drapeaux jaunes. C’est un circuit rapide qui procure un haut niveau d’adhérence. Les chronos sont très rapides ici et je pense que ce sera une course intéressante, d’autant plus que Lewis (Hamilton) va prendre le départ depuis la 8e place," ajoute le pilote australien.

Max Verstappen est juste derrière son équipier (et gagnera aussi une place sur la grille) et il est forcément moins heureux.

"J’ai été un peu trop agressif dans le virage 7 et j’ai perdu l’arrière de la voiture," raconte le Néerlandais qui est en effet parti à la faute en fin de Q3. "Je ne sais pas si nous sommes assez rapides pour placer les deux voitures de l’équipe sur le podium."

"Un tas de choses peuvent se produire devant nous et il y a aussi la possibilité qu’il pleuve, ce qui serait une bonne chose pour nous. Notre rythme de course ne nous permettra pas de rester en compagnie des Mercedes et des Ferrari, mais qui peut savoir ce que nous pourrons faire avec une bonne stratégie ?" ajoute-t-il.