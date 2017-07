Les Pirelli seront une nouvelle fois une variable décisive pour la réussite de chacun au Hungaroring, ce week-end. Les faire fonctionner dans la bonne fenêtre est impératif, même si pour Günther Steiner, le directeur de Haas, il est particulièrement « difficile » d’y arriver.

« Tout le monde travaille dur pour faire fonctionner les pneus. Sur certains circuits, nous les faisons fonctionner dans la bonne fenêtre et ils sont très bons, mais parfois, nous n’y arrivons pas. Je pense qu’une partie très importante de la performance que peut aller chercher une écurie cette année, dépend du fonctionnement des pneus – il faut les faire rentrer dans la bonne fenêtre. »

« C’est difficile sur tous les circuits pour trouver de la performance ou pour les faire fonctionner dans la bonne fenêtre. Cela fait partie du management. »

L’autre problème, crucial sous les fortes chaleurs à Budapest, sera de gérer l’usure des pneus tout en les faisant fonctionner avec efficacité. Comment Günther Steiner compte-t-il s’y prendre ?

« Vous découvrez leur usure et leur dégradation seulement quand vous faites rouler la voiture sur la piste, et à partir de là, vous gérez les pneus pour les faire fonctionner dans leur bonne fenêtre, tant qu’ils durent. Vous voulez aussi éviter une dégradation élevée. C’est partout difficile, et parfois, la chaleur aide, mais parfois non. Nous devons aller en Hongrie et voir ce que nous pourrons faire avec ces pneus… »

A Budapest, beaucoup de facteurs vont encore rendre la tâche de Haas plus complexe au niveau des pneus : les zones de freinage nombreuses, les sections à basse vitesse, les nombreux changements de direction, la chaleur… Quels conseils Günther Steiner donnerait-alors à ses pilotes ?

« Vous devez mettre vos freins dans leur bonne fenêtre, pour ne pas mettre trop d’énergie des freins vers les pneus. Et le pilote doit simplement toujours regarder s’il a ses freins et ses pneus dans leur bonne fenêtre, en particulier en qualifications. Donc quand vous finissez votre tour de préparation, avant votre tour rapide, la température de vos pneus doit être bonne. »