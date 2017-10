La Formule 1 prend la direction d’Austin pour disputer la première des deux épreuves nord-américaines, Mexico se déroulant la semaine suivante.

Les trois mélanges de gommes les plus tendres ont été sélectionnés pour l’occasion, à savoir les P Zero Jaune tendres, P Zero Rouge super-tendres et P Zero Violet ultra-tendres.

Néanmoins, afin de soutenir la Fondation Susan G.Komen - mise à l’honneur lors du Grand Prix des Etats-Unis -, les ultra-tendres arboreront ce week-end, et exclusivement pour cette course, une teinte rose.

Comme nous l’avons l’observé sur plusieurs manches depuis le début de l’année, cette nomination est un cran plus tendre qu’en 2016, ce qui, ajouté à la réglementation 2017 et les pneumatiques élargis, devrait permettre d’assister à de nouveaux records. Le Circuit des Amériques reprend les caractéristiques d’autres tracés, se révélant, de ce fait, plébiscité par de nombreux pilotes. Contrairement à d’autres, on y tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Le circuit du point de vue des pneumatiques :

Le virage n°1 constitue un challenge unique, sous forme d’épingle, en montée, avec le point de freinage difficile à déceler.

Plusieurs zones de dépassements sont proposées, offrant l’opportunité de multiplier les stratégies pour tenter de progresser au classement.

Le tracé propose trois longues lignes droites qui permettent, à chaque tour, de refroidir ses pneumatiques.

La météo est toujours incertaine au Texas, du soleil lumineux aux grosses averses.

L’an passé, Lewis Hamilton s’imposa en respectant deux arrêts, tandis que Sebastian Vettel se hissa sur le podium en effectuant trois pit-stops

Mario Isola, Racing Manager de Pirelli : « Pour la tournée nord-américaine, nous proposons encore une gamme de mélanges plus tendres que lors des précédentes éditions, l’ultra-tendre apparaissant pour la première fois à Austin. Mais en rose, afin de promouvoir le brillant travail réalisé par la Fondation Susan G.Komen. Les chronos devraient être en progression, dans la foulée de la hausse des performances observée cette saison. Le Grand Prix organisé à Austin reste néanmoins l’un des plus difficiles à prédire, en raison de la météo notamment, et nous avons pu voir par le passé que les stratégies y sont particulièrement ouvertes. Nous pourrions ainsi voir apparaître en piste les trois types de gommes, la tendre pouvant devenir une option intéressante en course. »

QUOI DE NEUF ?

Carlos Sainz débutera chez Renault et profitera de la sélection effectuée pour Jolyon Palmer. Daniil Kvyat, qui remplace Sainz chez Toro Rosso, devra composer avec la sélection réalisée pour l’Espagnol. Quant à Brendon Hartley, qui a remporté Le Mans cette année, il utilisera les pneumatiques initialement destinés à Kvyat sur la Toro Rosso.

Les prétendants au titre ont fait des choix de pneumatiques différents, Lewis Hamilton n’ayant opté que pour trois trains de tendres. Il est le seul pilote dans ce cas, avec Pascal Wehrlein.