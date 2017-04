La fiabilité du moteur Honda n’aura pas été mise en défaut aujourd’hui à Shanghai, puisque les conditions météo exécrables ont annulé quasiment toute possibilité de roulage. Après un tour d’installation chacun, Alonso et Vandoorne ont respectivement parcouru quatre et trois tours du circuit chinois.

« C’est bien de voir les fans dans les tribunes et de voir à quel point ils aiment la Formule 1, mais c’est dommage que nous n’ayons pas pu rouler pour eux lors de la deuxième séance et très peu lors de la première » se désole l’Espagnol. « Nous espérons leur offrir un beau spectacle demain et dimanche. Je connais bien ce circuit, je connais les pneus, je connais la voiture, donc ça ne me dérange pas d’aller directement en qualifications. Que l’on utilise les pneus pour le sec ou le mouillé, j’ai toutes les données sur mon disque dur ! »

Une expérience que ne possède pas Stoffel Vandoorne qui envisage avec moins de sérénité la suite du week-end : « C’était une journée intéressante pour personne. Personne ne veut attendre dans la voiture ou traîner dans le garage, c’est vraiment malchanceux de n’avoir fait qu’une série de tours ce matin sous la pluie. J’aurai beaucoup à rattraper demain et j’espère que les conditions seront meilleures pour que nous puissions rouler correctement ».

« Nous avons des nouvelles pièces sur la voiture et j’aurais préféré passer plus de temps en piste pour les évaluer mais c’est pareil pour tout le monde, au final. De mon côté, c’est la première fois que je pilote ici, donc la clé demain sera de rattraper ce déficit. J’essaierai de faire le maximum ».

Eric Boullier, directeur de McLaren, comprend également les raisons qui ont poussé à ces mesures exceptionnelles et espère que la suite du week-end sera plus intéressante : « On ne peut pas courir si la visibilité est trop mauvaise pour que l’hélicoptère se pose ou décolle de manière sécurisée. C’est une condition essentielle car la sécurité de nos pilotes passe avant tout. Ceci dit, nous sommes dans un divertissement et nous espérons pouvoir donner plus de spectacle quand la météo sera meilleure ».