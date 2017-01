Lada avait étonné le monde du WTCC début décembre en officialisant son départ immédiat de la discipline, après une campagne pourtant plutôt réussie. Le succès peinant à venir, le constructeur russe préfère financer un programme en TCR Russe, la formule européenne s’exportant dans le pays.

On pensait alors que les Vesta seraient remisées au garage, mais le directeur de l’équipe qui les alignait, Viktor Shapovalov, cherche des financements pour continuer à les aligner de manière privée et négocie avec Eurosport Events, le promoteur. Après avoir débuté sous la bannière indépendante de l’équipe Russian Bears Racing, il avait obtenu le statut d’équipe officielle quand le constructeur avait décidé de s’impliquer.

C’est pour cela qu’il cherche à continuer son implication en WTCC et à engager deux ou trois Vesta pour des pilotes qui resteraient à définir. En effet, la structure aurait besoin de financements sans le soutien de Lada et de Rosneft, et Tarquini et Catsburg ne seraient pas retenus tandis que Hugo Valente a déjà officialisé son départ après s’être brouillé avec ses dirigeants.

Par ailleurs, des représentants de la discipline ont assuré qu’il y aurait au moins 16 voitures répondant à la réglementation TC1 en 2017, soit deux de moins qu’en 2016 malgré les retraits simultanés de Citroën et Lada.