Les deux Haas, après la pénalité de trois places infligée à Daniil Kvyat, partiront 14e et 15e demain. C’est évidemment une déception dans le camp américain. Mais Romain Grosjean a au moins deux motifs de satisfaction : avoir battu son coéquipier et limité la casse après un vendredi catastrophique.

« Je pense que c’était le mieux que nous pouvions faire. Nous avons tous les deux dû surconduire en Q1 et j’ai réussi à passer en Q2, où j’ai vraiment poussé forcé sur le dernier tour. Je n’aurais pu faire mieux que 15e. Nous avons perdu tout notre vendredi, car en fait on peut dire que nous avons aussi perdu tout le vendredi avec ma voiture aussi… nous avons eu trop de problèmes. C’est très, très difficile. Nous devons nous améliorer pour avoir une meilleure voiture dès le premier tour en EL1. Ici, nous souffrons trop. Je me suis crashé dès le premier tour en EL1. Je pensais que ce serait la même situation qu’en Autriche et que nous aurions de la température dans les pneus. Tout est lié aux pneus et nous ne les faisons juste pas fonctionner comme il le faut. Quelle est la clef ? Je ne sais pas. Mais ça ne marche pas. »

Kevin Magnussen a été sorti de la Q1 mais il s’élancera juste derrière son coéquipier. Ce n’est pas non plus un résultat effrayant pour le Danois, qui n’a pratiquement pas roulé hier… Fait extrêmement rare en F1 : il a réalisé exactement le même temps que Sergio Perez en Q1 (1:19.095) – mais le Mexicain l’avait réalisé avant…

« Nous n’avons jamais été compétitifs ce week-end. Nous nous attendions à être pas mal ici. Nous savions que ce ne serait pas le meilleur circuit pour nous en raison des virages lents, mais au moins, c’est un circuit court, sinueux sans grandes lignes droites. En théorie, nous ne devrions pas être trop mauvais. Mais nous n’avons pas le rythme. Par-dessus le marché, ce fut un week-end difficile – je n’ai pas roulé vendredi. Bon, j’ai fait quatre tours vendredi et un peu plus ce matin… Ce n’est pas une bonne préparation pour les qualifications. J’ai fait le maximum. J’étais à seulement un dixième de Romain et j’ai fait le même temps que Perez, qui était 15e, donc la Q2 était presque là. Donc avec peu de roulage, je suis assez satisfait. »

Gunther Steiner, le directeur d’équipe, reconnaît que pour son équipe, les places sur la grille de demain « ne sont pas bonnes ».

« Mais nous avons un peu rebondi après cette journée d’hier. Nous aurions aimé être un peu plus haut, mais nous avons sauvé ce qui était possible de sauver en si peu de temps. Demain, nous essaierons de progresser. Je pense que la Hongrie était un de nos pires week-ends l’an dernier, et il semble que ce soit la même chose cette année. Mais tout le monde va essayer de marquer des points. »