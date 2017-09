Devancé par son équipier en qualification et puis en course, Fernando Alonso a finalement abandonné en vue de l’arrivée, comme Stoffel Vandoorne avant lui.

"Certains des actionnaires de McLaren étaient présents à Monza aujourd’hui et malheureusement, nous n’avons pas pu signer un bon résultat," déclare Fernando Alonso.

"J’espère que nous pourrons faire mieux la prochaine fois parce que, aujourd’hui, on perdait une seconde et demi par tour à cause de la boîte de vitesses. On a dû abandonner finalement."

En course, Fernando Alonso semble avoir eu beaucoup de mal à se remettre du fait que Jolyon Palmer ait coupé la chicane pour prendre l’avantage sur lui. Le Britannique a été pénalisé pour ça, mais Alonso a trouvé cette sanction trop légère.

"Ce n’était pas conforme aux normes. Il n’y avait aucune interprétation possible après cet incident. Lorsque quelqu’un manque la chicane et que l’autre la négocie, il n’y a pas à hésiter. Je ne comprends pas la FIA aujourd’hui, ils devaient regarder la course avec une bière à la main !" affirme l’Espagnol.

Fernando Alonso est sur le point de prendre une décision sur son avenir en F1 et plus particulièrement chez McLaren.

"C’était un week-end important pour McLaren qui devrait prendre quelques décisions. J’espère que nous en apprendrons plus avant Singapour. Je regarde mes options pour l’avenir, car je dois aussi prendre une décision en septembre," précise-t-il.