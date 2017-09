Sur le très rapide circuit de Monza, les Force India semblent en mesure de viser les points. C’est ce que Sergio Perez et Esteban Ocon essayeront de faire dimanche.

"Nous nous attendions à ce qu’il pleuve aujourd’hui, mais cela n’a pas été le cas et cela nous a permis de beaucoup rouler," commente Sergio Perez. "Nous avons récolté une grande quantité de données qui devraient nous permettre d’améliorer nos réglages pour demain. Je n’étais pas très content de mes réglages cet après-midi, mais nous avons assez de données pour voir où se situe le problème."

Esteban Ocon semble content de sa journée. "Ce fut une très bonne journée. Nous avons testé de nombreuses choses et nous avons maintenant une grande quantité de données. Je suis très content de ce qui a été fait aujourd’hui et j’espère que nous ferons aussi bien demain matin avant la qualification. La piste a beaucoup évolué tout au long de la journée. Il y a un nouveau bitume sur les lignes droites et ça glissait beaucoup là-bas en début de journée."