Sergio Pérez s’est qualifié à la 11e place pour le Grand Prix d’Australie, mais le Mexicain est sous enquête pour avoir roulé trop lentement lors de son tour de rentrée aux stands. La FIA est très claire à ce sujet, comme l’indique l’article 27.4 du règlement.

Cet article stipule qu’à "aucun moment, une voiture ne doit être pilotée inutilement lentement, de manière erratique ou qui pourrait être potentiellement dangereuse pour les autres pilotes ou pour n’importe qui".

Dans une qualification décidément animée, Sergio Pérez a été impliqué dans un petit incident avec Felipe Massa, lorsque ce dernier a gêné le pilote Force India, qui a préféré éteindre l’incendie rapidement.

"J’étais dans un tour de chauffe, j’ai vu qu’il était un peu lent. J’ai essayé de le dépasser et il a fermé la porte, tout simplement. Je pense que ça avait l’air plus grave à la télé que ça ne l’était vraiment" a-t-il relativisé.

"Je suis déçu d’avoir manqué la Q3 pour moins d’un dixième de seconde. Cependant, partir 11e n’est pas une mauvaise affaire et je suis sûr de pouvoir viser les points demain. Toutes les équipes du milieu de tableau sont très proches en termes de performance et les batailles seront intenses".

"La dégradation des pneus est minime et il sera difficile de trouver le bon rythme demain en course. Les dépassements sont compliqués ici et le seront encore plus avec les voitures larges, mais je me battrai. Je suis déterminé à bien démarrer la saison" a-t-il conclu.

Estéban Ocon partira 14e demain après avoir été dépassé par Fernando Alonso dans les dernières minutes de la qualification. Le Français a souffert mais a évité le piège de la Q1 et n’a pas été ridicule face à Pérez.

"Je n’ai fait qu’apprendre depuis le début de la semaine et je ne suis pas particulièrement satisfait par cette séance de qualifications" se désole Ocon. "C’est la première fois que j’atteins la Q2 mais la voiture peut faire mieux. J’ai beaucoup appris durant cette séance et malgré mon retard sur Sergio en Q1, je me suis rapproché de lui en Q2. Malheureusement, j’ai fait une erreur dans mon dernier tour et j’ai manqué la chance de progresser sur la grille".

"Nous avons vu aujourd’hui à quel point le milieu de peloton sera groupé cette année et le moindre écart peut faire une très grande différence. Nous avons amélioré la voiture durant les qualifications, nous avons amélioré nos procédures et nous avons appris des choses qui nous permettront d’avancer".

Ocon se fixe un objectif et détermine le premier obstacle qui pourrait l’en éloigner : "Je vais disputer la course en visant les points, le premier défi sera le départ qui, avec sa nouvelle procédure, pourrait redistribuer les cartes au premier tour. J’ai hâte de disputer ma première course à Melbourne !"

Force India a un meilleur potentiel que ce résultat ne le laisse entendre. C’est en tous cas l’avis de Bob Fernley, directeur adjoint de l’équipe, qui voit en la course de demain une belle opportunité de prouver le niveau de la VJM10.

"Nous avions le potentiel pour aller en Q3 mais Sergio n’a pas fait un tour parfait en Q2 et il a raté le top 10 d’un souffle" explique Fernley. "Esteban cherche encore un certain confort avec l’équipe mais il apprend très vite. Il a une approche très mature et il développe sa confiance et sa vitesse. Il sait également qu’il y a mieux à faire, la course sera longue. L’objectif reste de faire rentrer les deux voitures dans les points".

Mise à jour à 10h18 : Perez n’ayant gêné aucun pilote, la FIA décide d’imposer une simple réprimande au Mexicain.