Les Force India de Sergio Perez et Esteban Ocon étaient dans le top dix cet après-midi sur le circuit de Mexico. C’est donc une journée satisfaisante pour eux.

"Je suis content de cette journée," se félicite Sergio Perez, le régional de l’étape. "Nous sommes compétitifs depuis ce matin et nous avons bien fait progresser la voiture tout au long de la journée. Ce n’est pas facile de bien équilibrer la voiture ici, car on glisse beaucoup à cause du manque d’appuis aérodynamiques. C’est très délicat. Il était important de beaucoup rouler aujourd’hui. Ce soir, nous aurons beaucoup à faire pour bien comprendre le comportement des pneus, celui de la voiture et ce qu’il faudra encore faire pour progresser."

Esteban aurait été plus heureux encore s’il n’avait pas dû regarder la séance de ce matin depuis le banc de touche, Alfonso Celis étant au volant de sa VJM10.

"Ce n’est jamais l’idéal de manquer une séance, car on s’améliore toujours de tour en tour. C’est pour cette raison que je devais tourner le plus possible cet après-midi. Je dois aussi remercier l’équipe, car ce n’est pas facile de réparer une voiture en deux heures, mais ils ont réussi à le faire. Il reste encore du travail pour améliorer l’équilibre de la voiture, car mes sensations ne sont pas encore très bonnes, mais nous aurons le temps de travailler là-dessus avant la qualification," commente le pilote français.