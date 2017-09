Esteban Ocon et Sergio Perez ont signé respectivement le 6e et le 9e chrono aujourd’hui en qualification, sur le circuit de Sepang.

Si l’un est plus heureux que l’autre, l’objectif est le même pour les deux : marquer des points demain en course.

"Je suis très content de notre performance d’aujourd’hui," se félicite Esteban Ocon.

"Notre voiture se comporte bien depuis le début du week-end et il est clair que notre travail depuis Singapour a payé. Je pense que nous avons trouvé un peu plus de performance aujourd’hui et ce sont toutes les petites modifications sur la voiture qui ont fait la différence. C’est un bel effort de la part de l’équipe et cela nous met en bonne position pour demain. On ne peut jamais savoir ce qui arrivera en course, mais je pense que nous avons de bonnes chances de marquer de gros points."

"Cela n’a pas été une qualification facile pour moi," déclare Sergio Perez.

"J’ai été malade cette semaine et c’est probablement le pire endroit au monde lorsque vous ne vous sentez pas bien. J’ai fait une erreur dans le virage 11 lors de ma dernière tentative en Q3 et cela m’a fait perdre mon rythme. Mon résultat n’est pas mauvais si on prend tout en considération, car je pense que nous sommes en bonne position pour la course. Le départ sera très important et j’espère gagner quelques positions. Tout peut arriver en course ici, d’autant plus que le temps est imprévisible."