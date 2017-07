Esteban Ocon et Sergio Perez se sont respectivement classés 12e et 14e aujourd’hui lors de la qualification du Grand Prix de Hongrie. Pour les pilotes Force India, c’est bien sûr un résultat décevant.

"Nous espérions faire mieux aujourd’hui, mais ce n’est pas notre circuit préféré," déclare Esteban Ocon.

"Nous n’étions pas dans le rythme aujourd’hui pour viser le top 10. Toutefois, j’ai de bonnes sensations au volant de la voiture et je pense que nous serons plus compétitifs demain en course. J’ai gagné une place sur la grille grâce à la pénalité de Nico Hulkenberg et je pense donc que je pourrai me battre pour les points demain."

Sergio Perez a tiré la langue aujourd’hui.

"Ce fut ma qualification la plus difficile de l’année," déclare le Mexicain.

"Je ne suis toujours pas à l’aise avec le comportement du train avant. Nous avons modifié un tas de choses hier et encore aujourd’hui avant la qualification, mais nous n’avons jamais trouvé la solution. La 14e place n’est pas idéale sur ce circuit où les dépassements sont si difficiles, mais j’espère bien être compétitifs demain. Les options au niveau de la stratégie seront limitées, mais si je prends un bon départ, je pourrai me battre pour les points."

Perez profitera de la pénalité de Daniil Kvyat pour partir 13e demain.