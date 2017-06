La Scuderia Ferrari a été dominée par Mercedes aujourd’hui lors des qualifications sur le circuit de Bakou. Mais Sebastian Vettel pense que ce sera peut-être différent demain en course.

"Je pense que notre résultat n’est pas mauvais, mais je ne suis pas totalement satisfait," déclare Sebastian Vettel, quatrième sur la grille de départ. "Ce qui m’est arrivé ce matin ne m’a certainement pas aidé, mais nous ne pouvons pas utiliser cette excuse. J’étais seul en piste lors de ma dernière tentative et je n’ai donc pas eu d’aspiration dans le dernier secteur, mis je n’aime pas chercher des excuses. J’aurais dû faire mieux et puis c’est tout. Toutefois, la troisième place sur la grille était notre objectif, nous n’espérions pas faire mieux."

"Nous n’avons pas été assez rapides aujourd’hui, mais demain ce sera une autre histoire. En effet, nous avons constaté vendredi que nous avions une très bonne voiture en conditions de course. Notre retard sur les Mercedes m’a surpris, mais il faut être prudent, car la seconde qu’il y a entre eux et nous aujourd’hui pourrait ne plus être là demain. Sur une piste comme celle-ci, on peut faire un grand pas en avant grâce aux pneus et on ne doit donc pas paniquer," ajoute le champion allemand.

Kimi Raikkonen a terminé cette qualification à la troisième place, juste devant son équipier.

"Depuis le début du week-end, il a surtout été question de bien faire fonctionner les pneus et aujourd’hui, nous avons été plus en difficulté qu’hier à ce niveau," explique Kimi Raikkonen. "Si vous arrivez à faire fonctionner vos pneus parfaitement, vous pouvez être beaucoup plus rapides sur ce circuit, mais cela n’a pas été possible aujourd’hui."

"Je n’étais pas très à l’aise dans le premier virage et je ne pouvais donc pas pousser à fond. Il était facile de glisser et de partir à la faute là. Cette troisième place n’est certainement pas un désastre et je la prends avec plaisir. Je crois que nous avons fait de notre mieux aujourd’hui. En course, lorsque les pneus auront plus de tours, la situation s’améliorera et je suis donc persuadé que nous serons plus proches de nos rivaux," ajoute le Finlandais.