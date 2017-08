Lointain coéquipier de Romain Grosjean et Kevin Magnussen, puisqu’il pilote pour l’équipe Stewart Haas en Nascar Monster Energy Cup Series, Clint Bowyer jette un œil averti sur la Formule 1 et reconnaît que, face aux brutales voitures américaines, les F1 représentent un niveau technologique exceptionnel.

"C’est impressionnant de voir ce dont ces voitures sont capables" reconnaît Bowyer. "On dirait plutôt des navettes spatiales que des voitures, pour tout vous dire. J’ai grandi au Kansas et nous n’avions rien de tel".

Deux pilotes de Nascar ont essayé une F1 dans les quinze dernières années : le quadruple champion Jeff Gordon et l’un des directeurs de Bowyer, et co-propriétaire de l’équipe Haas en Nascar, Tony Stewart. Bien qu’il soit intéressé, il reconnaît ne pas en savoir assez sur la F1 pour tenter une telle expérience.

"J’aimerais faire ça" poursuit Bowyer. "Je sais que Gordon l’avait fait et on en avait discuté. Mais nous ne pourrions pas avoir une chaîne de télé pour couvrir l’événement. Et je ne comprends pas les annonceurs qui couvrent la F1 aux USA. Je ne peux même pas me lever assez tôt pour la regarder, donc je ne m’imagine pas y courir".

Bowyer explique que la principale course qui l’intéresserait serait le Grand Prix de Monaco, avec son cadre si particulier : "J’aimerais aller sur ce circuit qui est entouré de bateaux et de yachts énormes. Si vous pouvez me trouver un endroit comme cela pour loger et pour regarder les voitures quand j’abandonne, j’irai volontiers !"

Toutefois, la perspective d’un pilote de Nascar en F1 ou de la situation inverse ne semble pas être envisagée dans un futur proche. Romain Grosjean avait envisagé un essai en Nascar mais s’est aussi montré négatif envers la discipline, lorsqu’il a été percuté par Hulkenberg au départ en Hongrie : "Nous voulons de la lutte en piste mais pas des contacts, nous ne sommes pas en Nascar".

Certains pilotes se montrent intéressés par la discipline nord-américaine, comme l’équipier de Grosjean, Kevin Magnussen : "C’est quelque chose que j’aimerais essayer un jour. Je suis passionné de sports mécaniques, donc que ce soit la Nascar ou une autre discipline, ça m’intéresse".

Un avis que partage Jenson Button qui, récemment retraité, se verrait bien faire quelques piges outre-Atlantique : "J’aimerais courir en Nascar, ça serait marrant. J’étais allé voir une course à laquelle Jimmie Johnson m’avait invité et j’avais passé un très bon moment".